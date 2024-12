Quotidiano.net - Acido sulla ex. Quell’orrore per cancellare

Anna Vagli A Verbania, un uomo di sessant’anni è entrato nel salone di parrucchiera della sua ex compagna con un flacone dimuriatico. L’ha spinta in uno sgabuzzino, l’ha picchiata e ha cercato di sfregiarla per sempre lanciandole il liquido sul volto. Voleva cancellarla. Non solo ferirla. Le urla disperate della donna hanno richiamato i clienti di un bar vicino. Lei è stata salvata. Lui è stato arrestato per lesioni gravissime. Ma perché l’? E soprattutto, perché il volto? Il volto è ciò che racconta chi siamo, la prima cosa che gli altri vedono. È il nostro biglietto da visita, la mappa delle nostre emozioni, il riflesso dei nostri sentimenti e il simbolo della nostra identità. Colpirlo con l’significa dire: "Non sarai più te stessa". È una sentenza: annientare, trasformare la vittima in un’immagine spezzata e fragile.