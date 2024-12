Wta Osaka non molla | 2024 mi ha reso umile posso crescere

Leggi su Sportface.it

Naominone continuerà a giocare a tennis anche se i suoi risultati non saranno all’altezza delle sue aspettative. La 27enne giapponese, quattro volte campionessa Slam, ritornerà in campo nell’ASB Classic (Auckland) dopo l’infortunio alla schiena subito durante il China Open a ottobre.ha parlato in conferenza stampa a due giorni dall’inizio del torneo in Nuova Zelanda: “Non credo di essere il tipo di giocatrice che si fermerebbe. Ho molto rispetto per tutte le giocatrici del tour, ma per il punto della mia vita in cui mi trovo adesso, se non sono sopra una certa classifica, potrei optare per dei periodi di stop ma senza ritirarmi. Preferirei passare del tempo con mia figlia se non fossi dove penso di dover essere e dove sento di poter essere”.“Penso che ilmi abbia– prosegue la giapponese – ma sento anche di essere cresciuta molto e di poter migliorare ancora.