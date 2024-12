Cultweb.it - Uno sguardo dal cielo, come finisce la commedia del 1996 con Denzel Washington e Whitney Houston

Unodaltermina con la recita natalizia tenutasi presso la chiesa di Henry, dove Julia si esibisce in canti gospel che scatenano l’entusiasmo dei presenti. Il tutto avviene sotto locompiaciuto di Dudley.New York, anni ’90. Il reverendo metodista Henry Biggs (Courtney B. Vance) svolge con dedizione i suoi compiti presso la comunità della chiesa di San Matteo. Prendendosi cura a sua volta della moglie Julia (), della di lei madre Margueritte (Jenifer Lewis) e del loro figlio Jeremiah (Justin Pierre Edmund). Caduto sotto le minacce dello speculatore edilizio Joe Hamilton (Gregory Hines) – intenzionato ad abbattere la chiesa per costruirci un nuovo complesso residenziale – e con i continui impegni pastorali ad occupare buona parte del suo tempo, l’uomoper mettere in crisi il suo matrimonio con la moglie.