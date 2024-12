Sport.quotidiano.net - United Cup 2025, Italia-Svizzera 2-0: Cobolli e Paolini regalano la vittoria agli azzurri

Sydney, 29 dicembre 2024 – È subito grandeal debutto nellaCupbastano i due singolari per battere lanella prima sfida del Gruppo D. Dopo il successo sul veloce della Ken Rosewall Arena di Sydney di Flavio, numero 32 Atp, che ha superato per 6-3 7-6(2), in un'ora e mezza di gioco, Dominic Stricker, 300esimo del ranking mondiale, è toccato a Jasminedare all’il punto della. La 28enne tennista toscana, numero 4 Wta, si è sbarazzata con un doppio 6-1, in nemmeno un'ora di partita, di Belinda Bencic, assente da quasi un anno dopo aver partorito il suo primogenito e scesa al numero 487 delle classifiche mondiali. Messa in cassaforte la, ora tocca alla coppia Vavassori-Errani nel doppio misto: un match fondamentale contro Stricker-Bencic per guadagnare un ulteriore punto in classifica.