Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-12-2024 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

luce verde Lazio trovati dalla redazione intenso ilsulla via Appia nella zona dei Castelli con code tra Genzano Albano e Frattocchie versosempre in direzione della capitale da tratti sullaNapoli tra Ferentino e Valmontone e proseguendo sulla diramazione diSud 1 km di coda da Torrenova a raccordo anulare altri code sulla diramazionenord da 7 anni al raccordo è lungo la A24L’Aquila alla barriera diEst potete ritroviamo anche sul tratto Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est parliamo ora di trasporto ferroviario perché per lavori all’infrastruttura la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni diOstiense di Tiburtina imitazioni e cambiamenti di orario per i convogli della fl1 è per le 3 ed fl5 e per altri treni regionali da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio alcune dell’ACI in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità