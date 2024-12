Oasport.it - Tour de Ski 2025. Fatti e cifre della 15 km mass start di Dobbiaco, format con pochi specialisti e precedenti

Domenica 29 dicembre 2024 si disputerà la seconda tappadiciannovesima edizione delde Ski. Aandrà in scena una 15 km a tecnica classica con partenza in linea. Il, generalmente inserito nelle prove multi stage, non ha alcun precedente sulle nevi altoatesine. Generalmente, lein alternato sulla distanza dei 15.000 metri, si tenevano in Val di Fiemme.In campo maschile, gli autenticidi questa tipologia di gara sono Johannes Høsflot Klæbo e Alexander Bolshunov (almeno fino a quando non è stato messo alla porta delimo circuito), vincitori rispettivamente 6 e 5 volte nella competizione alla quale assisteremo quest’oggi. Va rimarcato come sia una prova storicamente amica di Francesco De Fabiani, che vi ha conseguito parecchi risultati di peso (piùmetà dei suoi podi).