Studente cinese morto. Domani l'esame autoptico

Dovrebbe svolgersil’autopsia sul corpo di Hongyu Tu, lodi 24 annila mattina di Natale in ospedale. Autopsia che potrebbe chiarire l’origine delle escoriazioni e ferite individuate sul suo corpo dal medico legale Luca Tomassini nella ricognizione cadaverica. Ferite che non sarebbero la causa diretta della morte, ma che potrebbero chiarire quanto accaduto allodi Economia la sera della vigilia di Natale. Il ragazzo, secondo quanto raccontato agli investigatori della squadra mobile, è stato visto dalle sue inquiline la mattina del 24 dicembre poi più niente finché non è scattato l’allarme, dato da una vicina di casa. Il ragazzo, quando è stato soccorso dal 118 in via Di Duccio, a un passo dal portone di casa, risultava essere in coma etilico. Avrebbe bevuto fuori, in casa ad eccezione di due birre, non c’erano altri alcolici.