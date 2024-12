Oasport.it - Startlist slalom Semmering 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle azzurre

Domani, domenica 29 dicembre, è inlospeciale divalevole per la Coppa del Mondo femminile-2025 di sci alpino. La pista austriaca ospita il quarto appuntamento stagionale del circuito maggiore tra i pali stretti, completando così un weekend riservato alle specialità tecniche in cui si è disputato anche un gigante (vinto oggi da Federica Brignone).LA DIRETTA LIVE DELLOFEMMINILE DIALLE 10.30 E ALLE 13.30LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30Ancora in contumacia di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, la tavola è apparecchiata per tante atlete che possono ambire al podio e alla vittoria tra cui le varie Camille Rast, Lena Duerr, Zrinka Ljutic, Wendy Holdener, Anna Swenn Laon e Katharina Liensberger. Da non sottovalutare anche altre outsider di lusso come Sara Hector, Melanie Meillard, Lara Colturi, Neja Dvornik e Paula Moltzan.