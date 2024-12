Quotidiano.net - Spid, Infocert sotto attacco hacker: rubati dati di milioni di clienti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 29 dicembre 2024 – Si chiude male il 2024 per, uno dei principali provider di identità digitalein Italia, colpito da unil 27 dicembre scorso. L’informatico potrebbe aver compromesso ipersonali di molti, come ha annunciato la stessa azienda sul proprio sito ufficiale. In particolare la società ha confermato che alcunisono stati sottratti dai suoi database e, in parte, pubblicati online. Un’ammissione che fa seguito alla condivisione di alcuni deitrafugati da parte degli, come prova della violazione del provider e leva per attirare potenzialio ottenere un “riscatto”. Secondo dichiarazioni anonime apparse su diverse piattaforme web, gliavrebbero trafugato circa 5,5di registrazioni, 1,1di numeri di telefono e 2,5di indirizzi email.