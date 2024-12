Pronosticipremium.com - Serie A, Raspadori salva il Napoli: al Venezia non basta Stankovic

Non stanno mancando le emozioni in questo 18° turno diA, anche nell’ultima domenica del 2024. Dopo gli anticipi del sabato, che hanno visto Parma, Inter e Genoa battere Monza, Empoli e Cagliari oltre al pareggio in Lazio-Atalanta, il 2-2 tra Udinese e Torino ha stappato la giornata all’ora di pranzo, lasciando poi spazio alla vittoria del. Partenopei che si impongono per 1-0 su ungagliardo ma incapace di reggere fino alla fine, per guadagnare un punto che sarebbe stato d’oro al Maradona.Eppure sembrava un pomeriggio maledetto per gli uomini di Conte, che pur tenendo in mano la partita per tutti i 90?, non riuscivano a trovare la via del gol, vuoi per imprecisione vuoi per unoquasi insuperabile ed in forma strepitosa nelle ultime settimane. A farne le spese un Lukaku che nel primo tempo si fa parare un rigore dal figlio d’arte e nel secondo vede lo stesso mandare sul palo una conclusione a botta sicura.