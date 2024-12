Lanazione.it - "Sei stato un esempio per tutti". Commosso addio a Discianni

Una folla commossa nella chiesa di San Michele Arcangelo di Vignole si è stretta ieri mattina alla famiglia di Antonio, per l’ultimo saluto all’agente della Polizia penitenziaria della Dogaia di Prato, morto il giorno di Natale, a 57 anni per una grave malattia. Ad accogliere il feretro il picchetto d’onore dei colleghi poliziotti. A dare l’estremo saluto anche i rappresentanti dell’Uspp Polizia Penitenziaria, di cui Antonio era uno stimato dirigente. Tanti i parenti gli amici e i conoscenti di Quarrata dove risiedeva, a Barba, e poi il sindaco e alcuni consiglieri. "Lasciare questo mondo proprio il giorno di Natale è triste, ma adesso Antonio è al cospetto di quel bambino che è nato e Dio lo sta abbracciando – ha detto il parroco di Colle, don Monticelli che ha celebrato con don Razzoli, di Valenzatico – non siamo qui in chiesa solo per l’ultimo saluto ma per dire che ci ricongiungeremo".