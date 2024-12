Secoloditalia.it - Santanchè spiega le norme contro ‘alloggio selvaggio’: “Stop al sommerso, il turista va identificato”

“Dica ai comitati di venire a trovarmi al ministero, ci troviamo a un tavolo. Se hanno idee migliori di quelle che abbiamo avuto noi, io sono pronta a confrontarmi. Li invito”. Così il ministro del Turismo Daniela, in un’intervista al Tirreno, dopo le azioni messe a segno in diverse città, Firenze, Milano, Venezia, Rimini e Genova,le keybox, le cassettine per le chiavi utilizzate per gli affitti brevi.“Se uno va a dormire in una struttura con affitto breve comunque ci deve essere una identificazione. Non lo dico io, ma una legge dello Stato”, sottolinearispondendo a una domanda sull’eliminazione delle keybox.: “Abbiamo messo fine al Far West degli alloggi brevi”“Vediamo se la tecnologia ci viene in, se si può fare qualcosa di diverso. Perché anche secondo me, obiettivamente, queste keybox non sono la migliore delle soluzioni.