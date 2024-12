Quando si dice giornate particolari

Leggi su Ildenaro.it

Il regalo per le festività di fine anno dai politici agli italiani in questi ultimi giorni dell’ anno, oltre che di dubbio gusto, ricorda da vicino il gelato portato in dono da turisti sprovveduti a una tribù di eschimesi. Per amor del vero, quella di ieri non è la prima volta che gli eletti dagli italiani affinché si dedichino alla guida della barca Paese, si riducano all’ultimo minuto per votare la manovra di politica e economia che condizionerà il modo di vivere degli italiani in ogni sua espressione per il prossimo anno. A chi è capitato di vedere in TV le riprese di quei dibattiti non sarà certamente sfuggito il comportamento adottato da quanti lo stessero animando. Più in dettaglio,che l’atmosfera che si respirava al suo interno era la stessa, sgradevole, che da tempo, a scatola chiusa, ammorba la Nazione.