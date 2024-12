Pallamano | Italia sconfitta dalla Croazia nel match amichevole a Parenzo

Leggi su Sportface.it

Gli Azzurri dellasono stati sconfitti per 36-20nella partitaandata in scena a. Si tratta della terzadi avvicinamento ai Campionati Mondiali 2025. Entrambe le formazioni sono scese in campo con diversi assenti, tra infortuni e indisponibilità. L’ha fatto a meno dei gemelli Marco e di Simone Mengon, ma sono mancati all’appello anche il capitano Andrea Parisini, Leo Prantner, Domenico Ebner e Mikael Helmeon. Gli azzurri incassano la, ma si preparano già a ripartire per la Yellow Cup. dal 3 al 5 gennaio, la compagine tricolore è attesa in Svizzera, a Winterthur. Qui andranno in scena due amichevoli; la prima contro i Paesi Bassi, la seconda contro il Kosovo. Il 6 gennaio è poi in programma la tournée tedesca tra Hildesheim, Flensburg e Herning.