Ilgiorno.it - Omicidio di Roberto Guerrisi, la lite per la figlia e i due colpi al volto a bruciapelo: cosa sappiamo

Leggi su Ilgiorno.it

PONTIROLO NUOVO (Bergamo) – Un testimone racconta: “L’ho visto cadere, aveva ilinsanguinato. Credevo fosse un malore”. A terra tracce di sangue. Una scia di alcuni metri che stanno lì a certificareera accaduto: la vittima aveva percorso un pezzo di strada prima di accasciarsi. Ilinsanguinato, le tracce, sono il resoconto di unadegenerata e sfociata in, 42 anni, origini calabresi, residente a Boltiere, poco prima era stato raggiunto da duedi pistola calibro 22. Siamo a Pontirolo Nuovo, comune della Bassa Bergamasca, a una ventina di chilometri da Bergamo. Sono da poco passate le 14,30 quando in via Bergamo arrivano sei pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Treviglio che delimitano l’area. Un ragazzo che abita nelle vicinanze ricorda di aver sentito delle persone litigare animatamente.