Nile Rodgers un mito a Cattolica

L’annuncio arriva con qualche mese di anticipo ma l’evento lo giustificaand The Chic saranno il 18 luglio sul palco dell’Arena della Regina di, unica data della Riviera adriatica, I biglietti sono già in vendita su Ticketone.è nella rock and roll all of fame per il suo apporto enorme alla musica .Ha scritto lets dance con David Bowie, ha fatto Like a virgin con Madonna, con i suoi Chic ha dominato la scena dello Studio 54 e fatto ballare un’intera generazione. Inoltre ha relaizzato Happy con Pherell Williams e lavorato con i Daft Punk, Una vera leggenda che si appresta a calcare il palco dila prossima estate.