Nicola | Non è contro l’Inter che si determina livello del Cagliari Una certezza

Davidesi è così pronunciato in merito alla sfida persa dal suocon il punteggio di 0-3.LE DICHIARAZIONI – Davideha parlato alle frequenze ufficiali deldella sfida persaper 0-3. Il tecnico dei sardi ha giudicato positivamente l’atteggiamento della sua squadra, anche alla luce del tenore dell’avversario affrontato: «Credo che questa squadra si stia impegnando, stia dando il massimo. Conabbiamo cercato di essere competitivi fino all’ultimo, ma non è facile incontrare quest’avversario. Si tratta di una squadra che ha il ventottesimo clean sheet del 2024, che devi saper aggredire senza offrire tanti spazi. Io credo che oggi abbiamo dato tutto ciò che potevamo dare. Se fossimo riusciti a mantenere il risultato in equilibrio per più tempo, magari avremmo cercato di prenderci qualche rischio in più.