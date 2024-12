Terzotemponapoli.com - Neres a DAZN: “Preferisco la destra, ma conta giocare”

Leggi su Terzotemponapoli.com

NAPOLI – David, attaccante brasiliano del Napoli, ha parlato ai microfoni dial termine della vittoria contro il Venezia, sottolineando la sua versatilità in campo e l’approccio del gruppo al campionato. Versatilità in campo: “Ami trovo meglio”ha spiegato quale sia la sua posizione preferita in campo: “Sono bravo sia se gioco ache a sinistra, ma la mia posizione preferita è a”. Tuttavia, il giocatore brasiliano ha ribadito che la priorità resta quella di essere in campo e dare il proprio contributo alla squadra, a prescindere dalla zona di gioco. Questa duttilità tattica è uno degli elementi che lo rendono una pedina importante per l’allenatore del Napoli.: Un passo alla volta. L’approccio al campionatoAlla domanda sulle ambizioni del Napoli per la stagione,ha preferito mantenere un profilo prudente, evitando proclami: “Il campionato è lungo, sappiamo di dover migliorare partita dopo partita e andare avanti passo dopo passo”.