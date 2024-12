Ilrestodelcarlino.it - Montecchio Maggiore (Vicenza): esplosione in appartamento, ferito un ragazzino

, 29 dicembre 2024 – Questa mattina, intorno alle 11.15, un’si è verificata in un): la causa è probabilmente legata a una fuga di gas. Unè rimasto lievemente: è stato assistito da personale del Suem accorso e poi trasin pronto soccorso per dei controlli. La deflagrazione ha distrutto tre muri di tamponamento del bagno, causando danni all’intero: al momento non è agibile. Per scongiurare la presenza di altre sacche di gas, sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Arzignano. La famiglia, composta da cinque persone, sarà costretta a passare i prossimi giorni in una sistemazione alternativa. Le cause dell’che ha distrutto la loro casa sono ancora in corso di accertamento.