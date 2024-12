Ilfattoquotidiano.it - Milleproroghe, il governo estende fino a fine 2025 la possibilità di fare contratti a termine di più di 12 mesi con causale imposta dall’azienda

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il decreto, pubblicato il 27 dicembre in Gazzetta ufficiale,al 31 dicembrela norma che consente alle aziende di stipularepiù lunghi di 12con causali “morbide” come previsto dal decreto Lavoro del 2023. Ilha deciso di prorogare la misura che elimina il tetto dei 12per i contatti a tempo previsto del decreto Dignità del 2018 nei casi in cui vengano individuate dalle parti “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”. Essendo le due parti il datore di lavoro e il lavoratore, è piuttosto chiaro chi abbia il potere negoziale di imporre all’altro un contratto ainvece di assumere a tempo indeterminato. Si tratta di un liberi tutti per le imprese, che possonoIl decreto Lavoro ha consentito di superare ildei 12, arrivando a un massimo di 24, in presenza delle causali viste prima oppure se laè prevista nel contratto di categoria o, ancora, per sostituzione di altri lavoratori.