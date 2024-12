Ilfattoquotidiano.it - Le promesse mancate del governo sul fisco: dalla flat tax allargata al taglio delle tasse al ceto medio, tutti gli annunci rimangiati

Ilal, obiettivo inseguito (e periodicamenteato) per almeno un anno. L’innalzamento da 85mila a 100mila euro del tetto di ricavi sotto il quale le partite Iva possono accedere allatax, che a metà settembre la Lega dava per fatto. La riduzioneimposte per chi ha figli, prospettata via veline ai giornali. E naturalmente il vecchio refrain sull’abolizioneaccise. Sono lein materia fiscale che ilMeloni non ha mantenuto. Approvata in via definitiva la legge di Bilancio per il 2025, si possono tirare le somme. Verificando quali misure, tra quelle propagandatemaggioranza, mancano all’appello.Novità e conferme fiscali – Come è noto, più di metàrisorse stanziatemanovra va a finanziare l’accorpamentoprime due aliquote Irpef e un meccanismo strutturale di decontribuzione.