Da Palermo a Dakar in moto conclusa l’impresa | Oltre 10 mila chilometri percorsi per costruire solidarietà

Palermo-Dakar”: 10.112 km percorsi in moto e circa 4 km in nave, attraversando 7 Stati – Italia, Spagna, Marocco, Sahara Occidentale, Mauritania, Senegal. Palermotoday.it - Da Palermo a Dakar in moto, conclusa l’impresa: "Oltre 10 mila chilometri percorsi per costruire solidarietà" Leggi su Palermotoday.it Intorno alle ore 16 di ieri Agostino Sella e Marco Canzonieri sono rientrati a Piazza Armerina, concludendo ufficialmente il viaggio solidale “”: 10.112 kmine circa 4 km in nave, attraversando 7 Stati – Italia, Spagna, Marocco, Sahara Occidentale, Mauritania, Senegal.

Se ne parla anche su altri siti

Da Palermo a Dakar in moto: viaggio di 6.200 chilometri per costruire una struttura medica in Senegal - Oggi è partito il viaggio di oltre 6.200 chilometri, da Palermo a Dakar, con un unico obiettivo: raccogliere fondi per la realizzazione di una struttura sanitaria in Senegal. Questa straordinaria impresa vedrà protagonisti Agostino Sella e Marco Canzonieri, rispettivamente presidente e volontario... 🔗palermotoday.it

Palermo fa un tuffo nel passato: vintage party da Mind house con musica live, artigianato e moto d'epoca - Evento imperdibile per gli amanti del fascino intramontabile del vintage. La Mind House di Palermo è pronta ad ospitare il suo primo Mind vintage party, una serata imperdibile all'insegna di musica, artigianato ricercato e oggetti da collezione che raccontano storie di epoche passate... 🔗palermotoday.it

Psi Palermo, conclusa l'assemblea congressuale provinciale: eletti i 4 delegati - Si è svolta domenica 9 marzo 2025, a Cefalù l’Assemblea Congressuale Provinciale del Partito Socialista Italiano, in preparazione al Congresso Nazionale Straordinario che si terrà dal 21 al 23 marzo 2025 a Napoli . All' assemblea hanno partecipato molti iscritti e dirigenti locali, riuniti per... 🔗palermotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da Palermo a Dakar in moto, conclusa l’impresa: Oltre 10 mila chilometri percorsi per costruire solidarietà. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Da Palermo a Dakar in moto, conclusa l’impresa: "Oltre 10 mila chilometri percorsi per costruire solidarietà" - L'avventura ha visto protagonisti Agostino Sella e Marco Canzonieri, dell'associazione Don Bosco 2000: "Non siamo eroi, ma semplicemente volontari che ogni giorno sperano e credono in un futuro miglio ... 🔗palermotoday.it

Deserti, savane, villaggi, storie: concluso l'incredibile viaggio in moto da Palermo al Senegal per regalare speranza - In tutto oltre 6 mila chilometri in moto, da Palermo al cuore dell’Africa, per portare un dono che cambierà la vita di un’intera comunità. Tambacounda - per il presidente di Don Bosco 2000 ... 🔗palermotoday.it

Da Palermo a Dakar in moto per costruire dispensario medico in Senegal - E’ partito il viaggio di oltre 6.200 chilometri, da Palermo a Dakar, con un unico obiettivo ... che percorreranno questa lunga tratta in nave e in moto, attraversando ben quattro Paesi africani. Un ... 🔗grandangoloagrigento.it