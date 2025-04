Università e business school protagoniste dell’innovazione

Università e le business school sono protagoniste degli ecosistemi dell’innovazione e al Festival dell’economia di Trento sono protagoniste in molti panel. Folto il numero di rettori, rettrici, presidenti e. Ilsole24ore.com - Università e business school protagoniste dell’innovazione Leggi su Ilsole24ore.com Lee lesonodegli ecosistemie al Festival dell’economia di Trento sonoin molti panel. Folto il numero di rettori, rettrici, presidenti e.

A Londra la prima reunion degli italiani della Bayes Business School - LONDRA (ITALPRESS) – L’Istituto Italiano di Cultura di Londra ospita il primo incontro degli Alumni italiani della Bayes Business School, una delle più quotate fra quelle presenti nel Regno Unito. All’incontro hanno preso parte un centinaio tra ex allievi e professori dell’unica Business school che si trova all’interno del perimetro della City che negli anni ha sfornato decine di CEO e di executive che lavorano in tutto il mondo. 🔗unlimitednews.it

Internazionalizzazione, Cna: “Oltre 60 imprese protagoniste al Business Forum Italia-Arabia Saudita a Milano” - Dario CostantiniROMA – Oltre 60 imprese associate a Cna saranno protagoniste del Business Forum Italia-Arabia Saudita in programma martedì 29 aprile a Milano, promosso dalla Confederazione e dalla Federazione della Camere di commercio saudite e che si inserisce nel processo di rafforzamento delle relazioni economiche e culturali tra i due Paesi. L’appuntamento fa seguito alla firma del protocollo d’intesa tra CNA e la Federazione delle Camere di commercio saudite l’anno scorso, all’incontro a Roma tra il ministro dell’economia e della pianificazione, Faisal Alibrahim, con il vertice della ... 🔗lopinionista.it

Secondo uno della Rome Business School: il numero di donne manager supera la media dell'Eurozona - Roma, 20 feb. (askanews) – La percentuale di donne in posizioni apicali a livello mondiale è salita al 33,5% nel 2024 (dal 19,4% nel 2004), mentre in Italia il 36% dei top manager è donna, superando per la prima volta la media dell’Eurozona (35%). Ma solo il 28% delle posizioni manageriali complessive è ricoperto da donne. Leggi anche › In Italia è donna il 36% dei manager: ma il gender gap è tutt’altro che sconfitto E’ quanto emerge dalle conclusioni del report “Donne e lavoro in ... 🔗iodonna.it

