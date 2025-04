Verso il Conclave per eleggere il nuovo Papa attesa per la data

Tgcom24.mediaset.it - Verso il Conclave per eleggere il nuovo Papa, attesa per la data Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'inizio è previsto tra il 15esimo e il 20simo giorno dal decesso del Pontefice, quindi tra il 5 e il 10 maggio. Oppure tra il 6 e l'11 maggio se si conta dal giorno successivo alla morte

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Conclave, fumata bianca attesa entro il 10 maggio: la Chiesa corre veloce verso un nuovo Papa - RETROSCENA ESCLUSIVO - Dopo la morte di Francesco, il Vaticano accelera i tempi: fonti interne parlano di un Conclave breve. C'è già l'accordo sul successore? Ora che il tempo di Francesco si è concluso, la Chiesa si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Il Papa è morto, e con lui si chiude una stag 🔗ilgiornaleditalia.it

‘Verso il Conclave’, da lunedì 28 aprile il nuovo programma quotidiano di Tv2000 - ROMA – L’eredità di Papa Francesco, i frutti del Sinodo, le attese delle Chiese particolari, le questioni all’attenzione del Collegio Cardinalizio. ‘Verso il Conclave’ è il nuovo programma quotidiano di Tv2000, in onda dal 28 aprile dal lunedì al venerdì alle ore 16.30, per conoscere curiosità, luoghi e modalità del cammino che condurrà all’elezione del nuovo Pontefice. Ogni puntata è dedicata ad un continente, per scoprire i volti, le parole e la storia dei Cardinali elettori arrivati dalle terre vicine e lontane e per rivivere la testimonianza resa in quelle terre da Papa Bergoglio in ... 🔗lopinionista.it

Verso il Conclave per eleggere il nuovo Papa, attesa per la data - È attesa per oggi la comunicazione della data del Conclave per l'elezione del nuovo Papa. Intanto domenica decine di migliaia di fedeli hanno continuato a Roma a rendere omaggio a Francesco: a San Pie ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave per eleggere il nuovo Papa, oggi l'arrivo dei cardinali a Roma e la data esatta - Da oggi - 28 apirle - si comincia a lavorare per il Conclave: la quinta congregazione generale dei cardinali stabilirà la data definitiva. Fernando Filoni, il cardinale ... 🔗ilgazzettino.it

Ecco cosa accade dopo le esequie di Francesco: le prossime tappe verso il Conclave - Può iniziare tra i 15 e i 20 giorni successivi alla morte del Pontefice, quindi in un arco di tempo che va dal 5 al 10 maggio ... 🔗msn.com