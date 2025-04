Carceri fucili antidroni per intercettare la droga Delmastro | Squadre di intervento rapido per gli eventi critici

fucili antidroni per intercettare e abbattere la droga che entra in carcere, alle Squadre (Gio) di intervento speciale in grado di entrare in azione in un’ora in caso di eventi critici con l’ausilio della nuova figura di un negoziatore, agli oltre diecimila nuovi poliziotti della Penitenziaria in Italia che Andrea Delmastro, sottosegretario alla giustizia, si intesta in toto nell’ambito di un articolato piano-Carceri. “I poliziotti andranno da maggio in poi a dare una boccata d’ossigeno ai penitenziari, dopo aver tamponato l’emergenza turnover dovuta ai pensionamenti. Avessero fatto di più i sottosegretari che mi hanno preceduto oggi avremmo un problema di sovraffollamento di agenti nelle Carceri invece che di detenuti - sferza -. Ho quasi 50 anni, quando sono nato mancavano 10mila posti nei penitenziari, oggi dopo tutti i provvedimenti svuota-Carceri, ne mancano altrettanti: significa che vanno intraprese altre strade”. Quotidiano.net - Carceri, fucili antidroni per intercettare la droga. Delmastro: “Squadre di intervento rapido per gli eventi critici” Leggi su Quotidiano.net Firenze, 28 aprile 2025 – Daipere abbattere lache entra in carcere, alle(Gio) dispeciale in grado di entrare in azione in un’ora in caso dicon l’ausilio della nuova figura di un negoziatore, agli oltre diecimila nuovi poliziotti della Penitenziaria in Italia che Andrea, sottosegretario alla giustizia, si intesta in toto nell’ambito di un articolato piano-. “I poliziotti andranno da maggio in poi a dare una boccata d’ossigeno ai penitenziari, dopo aver tamponato l’emergenza turnover dovuta ai pensionamenti. Avessero fatto di più i sottosegretari che mi hanno preceduto oggi avremmo un problema di sovraffollamento di agenti nelleinvece che di detenuti - sferza -. Ho quasi 50 anni, quando sono nato mancavano 10mila posti nei penitenziari, oggi dopo tutti i provvedimenti svuota-, ne mancano altrettanti: significa che vanno intraprese altre strade”.

