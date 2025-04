Scontro tra auto e moto nell’Alessandrino morto 24enne

nell’Alessandrino. Per cause ancora in corso di accertamento, nello Scontro tra un’auto e una moto è morto un giovane motociclista 24enne. La conducente dell'auto, invece, è stata trasportata dal mezzo di soccorso avanzato del 118 in ospedale in codice giallo. — Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Grave incidente stradale domenica sera. Per cause ancora in corso di accertamento, nellotra un’e unaun giovaneciclista. La conducente dell', invece, è stata trasportata dal mezzo di soccorso avanzato del 118 in ospedale in codice giallo. — [email protected] (Web Info)

Scontro tra auto e moto nell’Alessandrino, morto 24enne - Torino, 28 apr. - (Adnkronos) - Grave incidente stradale domenica sera nell’Alessandrino. Per cause ancora in corso di accertamento, nello ... 🔗notizie.tiscali.it

Incidente in A11, muore a 29 anni nello scontro tra auto e moto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Scontro auto-moto: muore giovane motociclista - ALESSANDRIA - Un altro dramma lungo le strade di Alessandria. Ieri sera, domenica 27 aprile 2025, verso le 22.45, un'auto e una moto si sono scontrate ... 🔗radiogold.it