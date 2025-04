Zazzaroni ci sguazza | Un allenatore a spasso mi ha detto che l’Inter non vince più

Zazzaroni butta benzina sul fuoco all’indomani della sconfitta dell’Inter contro la Roma (la terza di fila). Nel suo editoriale cita anche le parole di un allenatore.FRASTORNATA – Dalle colonne del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano romano, Ivan Zazzaroni, ha commentato nel suo editoriale dal titolo “Il tocco magico e quello tragico”, il momento dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha perso, ieri contro la Roma a San Siro, la terza partita di fila tra campionato e Coppa Italia. Il direttore svela pure la profezia di un allenatore: «Il tocco tragico di un’Inter che effettivamente sembra svuotata. È alla terza sconfitta di fila, è confusa, lenta e lunga, frastornata, nervosa, nervosissima, Lautaro ne riassume la condizione di instabilità emotiva. Le idee e la brillantezza sono rimaste negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti del derby di coppa e non sono più uscite. Inter-news.it - Zazzaroni ci sguazza: «Un allenatore a spasso mi ha detto che l’Inter non vince più» Leggi su Inter-news.it butta benzina sul fuoco all’indomani della sconfitta delcontro la Roma (la terza di fila). Nel suo editoriale cita anche le parole di un.FRASTORNATA – Dalle colonne del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano romano, Ivan, ha commentato nel suo editoriale dal titolo “Il tocco magico e quello tragico”, il momento del. La squadra di Simone Inzaghi ha perso, ieri contro la Roma a San Siro, la terza partita di fila tra campionato e Coppa Italia. Il direttore svela pure la profezia di un: «Il tocco tragico di un’Inter che effettivamente sembra svuotata. È alla terza sconfitta di fila, è confusa, lenta e lunga, frastornata, nervosa, nervosissima, Lautaro ne riassume la condizione di instabilità emotiva. Le idee e la brillantezza sono rimaste negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti del derby di coppa e non sono più uscite.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Allenatore Milan, Zazzaroni rivela: “Fabregas ha già detto…” - Ivan Zazzaroni, giornalista che spesso parla del Milan, è stato ospite a 'Pressing'. Il suo parere sull'allenatore rossonero e Fabregas 🔗pianetamilan.it

Allenatore cercasi, Zazzaroni su Gasperini: “È la priorità della Roma” - Viaggia verso la fase conclusiva della stagione la Roma, che andrà alla caccia di risultati importanti per provare a centrare un posto in una delle prossime competizioni europee. In vista della prossima annata però i giallorossi dovranno trovare un nuovo allenatore, con Ranieri che occuperà un ruolo dirigenziale. Negli ultimi giorni starebbero crescendo le voci relative a Gasperini, sul quale si è espresso il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. 🔗sololaroma.it

Gasperini Juve, Zazzaroni allo scoperto: «È stato contattato da quel club». Retroscena sull’allenatore dell’Atalanta - di Redazione JuventusNews24Gasperini Juve, Zazzaroni allo scoperto sul futuro dell’allenatore dell’Atalanta accostato alle panchine dei bianconeri e della Roma. Cosa ha detto Ivan Zazzaroni è intervenuto sul Corriere dello Sport per parlare del futuro di Gasperini, allenatore dell’Atalanta accostato tra le altre alle panchine di Roma e Juve. Le sue parole. ZAZZARONI – «Il dirigente Ranieri ha voluto (e dovuto) fare chiarezza sul futuro tecnico della Roma riuscendo ad aumentare la confusione. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Zazzaroni ci sguazza: «Un allenatore a spasso mi ha detto che l’Inter non vince più»; Moviola Inter-Roma 0-1: c’è rigore netto ma il Corriere dello Sport salva Fabbri. 🔗Cosa riportano altre fonti

Zazzaroni ci sguazza: «Un allenatore a spasso mi ha detto che l’Inter non vince più» - Zazzaroni butta benzina sul fuoco all'indomani della sconfitta dell'Inter contro la Roma (la terza di fila). Nel suo editoriale cita anche le parole di un - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Zazzaroni: "Orgoglioso, schietto e permaloso. L'allenatore perfetto ha un nome e cognome" - Nell’inverno della breve ma sofferta disoccupazione – Lugaresi lo licenziò piangendo, unico caso nella storia del calcio" ha continuato Zazzaroni ... Lo considero l’allenatore perfetto ... 🔗areanapoli.it

Zazzaroni: "Orgoglioso, schietto e permaloso. L'allenatore perfetto ha un nome e cognome" - Nel corso della sua carriera da giornalista sportivo, Ivan Zazzaroni ha conosciuto tanti allenatori. In un post su Instagram, il direttore del Corriere dello Sport ha speso parole al miele per una ... 🔗msn.com