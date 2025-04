Moviola Inter Roma la Gazzetta stecca Fabbri | Ndicka-Bisseck era rigore manca anche un giallo per i giallorossi!

Moviola Inter Roma, la Gazzetta dello Sport stecca Fabbri: Ndicka-Bisseck era rigore, manca anche un giallo per i giallorossi! L’analisiLa Gazzetta dello Sport ha fornito la propria Moviola di Inter Roma, confermando quanto era stato sollevato già ieri nel postpartita: quel contatto in area tra Ndicka e Bisseck era da calcio di rigore. Negativa la gestione del direttore di gara Michael Fabbri, al quale la rosea dà un 5 in pagella.Moviola Inter Roma – «Al 3’, Mancini trattiene Lautaro in situazione pericolosa: giallo giusto e non da rosso per mancato possesso e difendente in. agguato. Al 6’, gol annullato a Frattesi: fuorigioco. Al 17’ manca il giallo a Koné su Barella: pallone a media altezza, i tacchetti del Romanista impattano la tibia dell’Interista. Al 45’, giallo a Lautaro per la manata a Mancini che crolla: eccessivo. Internews24.com - Moviola Inter Roma, la Gazzetta stecca Fabbri: Ndicka-Bisseck era rigore, manca anche un giallo per i giallorossi! Leggi su Internews24.com , ladello Sporteraunper irossi! L’analisiLadello Sport ha fornito la propriadi, confermando quanto era stato sollevato già ieri nel postpartita: quel contatto in area traera da calcio di. Negativa la gestione del direttore di gara Michael, al quale la rosea dà un 5 in pagella.– «Al 3’, Mancini trattiene Lautaro in situazione pericolosa:giusto e non da rosso perto possesso e difendente in. agguato. Al 6’, gol annullato a Frattesi: fuorigioco. Al 17’ila Koné su Barella: pallone a media altezza, i tacchetti delnista impattano la tibia dell’ista. Al 45’,a Lautaro per la manata a Mancini che crolla: eccessivo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Moviola Inter Fiorentina, la Gazzetta boccia La Penna: «Dubbi sul rigore! Bastoni palla uscita, ma non aiuta l’assistente» - di RedazioneMoviola Inter Fiorentina, la Gazzetta boccia La Penna: «Dubbi sul rigore! Bastoni palla uscita, ma non aiuta l’assistente» L’analisi del quotidiano rosa Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull’operato dell’arbitro La Penna in Inter-Fiorentina: MOVIOLA INTER FIORENTINA- «Al 20’ contatto fra Parisi e Thuram: il viola scivola e impatta casualmente l’interista, ma è tutto fuori area. 🔗internews24.com

Moviola Bayern Monaco Inter, Gazzetta promuove Schärer: «Reti regolari, su Kim niente rigore…» - di RedazioneMoviola Bayern Monaco Inter, Gazzetta promuove Schärer: «Reti regolari, su Kim niente rigore…» L’analisi del quotidiano rosa Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull’operato di Sandro Schärer, arbitro svizzero che ha diretto ieri il match tra Bayern Monaco ed Inter. MOVIOLA BAYERN MONACO INTER- «Al 5’, Olise va giù in area: Bastoni innocente, niente da rigore. Al 17’ colpo da fuori di Calhanoglu: Kim, braccio aderente al corpo. 🔗internews24.com

Moviola Inter Udinese, per la Gazzetta mancano due gialli ai friulani: leggera insufficienza per Chiffi - di RedazioneMoviola Inter Udinese, per la Gazzetta mancano due gialli ai friulani: leggera insufficienza per Chiffi. Il voto in pagella per l’arbitro La Gazzetta dello Sport ha fatto la sua moviola sugli episodi arbitrali dubbi di Inter Udinese di ieri sera a San Siro. La rosea dà una leggera insufficienza in pagella al direttore di gara Daniele Chiffi, il quale si perde due cartellini gialli nei confronti dei friulani: il suo voto finale è di 5,5. 🔗internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ndicka cintura in area Bisseck, all'Inter manca un rigore? La moviola; Ranieri: Abbiamo osato e abbiamo vinto. Il mio futuro? Ho già riconsegnato il tesserino...; Inter-Roma, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv; Capello: Gli attacchi, i cambi, le fasce e le idee: ecco dove si decide Inter-Roma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Moviola Gazzetta: “Ndicka-Bisseck è rigore per l’Inter! E il VAR sbaglia perché…” - Minuto 43’ della ripresa, l’Inter protesta per un rigore non concesso per contatto fra Ndicka e Bisseck: c’è una evidente trattenuta ... 🔗fcinter1908.it

Inter-Roma, moviola: manca un rigore su Bisseck. Non c'è quello richiesto da Dumfries. Tutti gli episodi del Meazza - SERIE A - Tutti gli episodi più controversi della sfida del Meazza arbitrata dal sig. Fabbri. Giusto non dare rigore per il fallo richiesto da Dumfries, tutto ... 🔗eurosport.it

Inter-Roma, moviola: Fabbri sotto accusa per i rigori non visti, che polemica - La prova dell’arbitro Fabbri di Faenza a San Siro per il big match di serie A Inter-Roma analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, i casi da moviol ... 🔗sport.virgilio.it