Stosa Virtus celebra la salvezza a Varese con una vittoria dominante

Stosa Virtus, che a Varese ha potuto celebrare una salvezza quanto mai meritata dopo un match dominato per 40 minuti. Negli ultimi 4 mesi i rossoblù sono stati praticamente perfetti conquistando 18 vittorie in 21 partite, 11 su 12 nella seconda fase.Coach Marco Evangelisti è molto soddisfatto nel post partita per l’obiettivo raggiunto e per la prestazione dei suoi ragazzi: "La partita poteva sembrare facile ma siamo stati bravi noi ad indirizzarla fin dall’inizio – commenta il tecnico della Stosa. In avvio abbiamo sbagliato tanti canestri da sotto, complice anche un po’ di pressione, ma poi siamo riusciti a venire fuori giocando la partita che avevamo preparato".E ancora: "Per noi era una finale salvezza e non è mai facile giocare questo tipo di gare dopo trasferte così lunghe – chiude il coach della Stosa –. Sport.quotidiano.net - Stosa Virtus celebra la salvezza a Varese con una vittoria dominante Leggi su Sport.quotidiano.net Si conclude in Lombardia un percorso più che positivo per la, che aha potutore unaquanto mai meritata dopo un match dominato per 40 minuti. Negli ultimi 4 mesi i rossoblù sono stati praticamente perfetti conquistando 18 vittorie in 21 partite, 11 su 12 nella seconda fase.Coach Marco Evangelisti è molto soddisfatto nel post partita per l’obiettivo raggiunto e per la prestazione dei suoi ragazzi: "La partita poteva sembrare facile ma siamo stati bravi noi ad indirizzarla fin dall’inizio – commenta il tecnico della. In avvio abbiamo sbagliato tanti canestri da sotto, complice anche un po’ di pressione, ma poi siamo riusciti a venire fuori giocando la partita che avevamo preparato".E ancora: "Per noi era una finalee non è mai facile giocare questo tipo di gare dopo trasferte così lunghe – chiude il coach della–.

Stosa Virtus a Varese. Vincere significa salvezza. Mens Sana a Genova per chiudere la stagione - Un ultimo scatto, quello decisivo per la salvezza. Ecco cosa manca alla Stosa per raggiungere l’obiettivo del mantenimento della categoria. I rossoblù si giocano tutto negli ultimi 40 minuti del play in out. Oggi pomeriggio alle 16 (diretta del match su radioSienaTV) la formazione di coach Evangelisti scende in campo al Campus di Varese per affrontare i padroni di casa. Servono gli ultimi 2 punti ai ragazzi in maglia rossoblu per concludere un percorso che negli ultimi 4 mesi ha riservato quasi solamente vittorie, ma che non sono ancora bastate per la matematica certezza della salvezza. 🔗sport.quotidiano.net

Matelica: Ettore Ionni celebra la salvezza anticipata in Eccellenza - A "bocce ferme", Ettore Ionni (foto), tecnico del Matelica, riavvolge il film della salvezza raggiunta con un turno di anticipo. "Raggiungere questo obiettivo non era scontato per una neopromossa – spiega – e il merito, nonostante le difficoltà, è stato di tutti: presidentessa, club, staff sanitario e tecnico, giocatori e ogni persona che ha voluto bene al Matelica. La mia prima esperienza? Positiva: è un’annata che mi farà crescere e nella quale ho conosciuto persone competenti e di valore". 🔗sport.quotidiano.net

Antonio Calabro celebra il successo storico della Carrarese e punta alla salvezza - "Bisogna essere realisti: vincere oggi, al di là che si giocava contro una diretta contendente, significava molto per la classifica, per il morale dei ragazzi e della piazza". Antonio Calabro (nella foto con Chicco Evani) a fine partita non nasconde l’importanza di questo storico successo. "Arrivare a 41 punti a quattro giornate dalla fine con 6 punti di vantaggio sui play-out – ha spiegato il tecnico della Carrarese – è un risultato notevole ma non abbiamo ancora fatto niente. 🔗lanazione.it

