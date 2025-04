Inter-Roma San Siro applaude ma i nerazzurri hanno buttato via un altro scudetto

Inter, almeno quella che abbiamo conosciuto nell’ultimo biennio, si è fermata al Bayern Monaco. Un’ora dignitosa a Bologna, mezz’ora illusoria nel derby di Coppa Italia e venti minuti di buone intenzioni nel pomeriggio di ieri contro la Roma. Poi, il buio. L’aggancio del Napoli e l’addio alla Coppa Italia –L'articolo Inter-Roma, San Siro applaude ma i nerazzurri hanno buttato via un altro scudetto proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Inter-Roma, San Siro applaude ma i nerazzurri hanno buttato via un altro scudetto Leggi su Ilprimatonazionale.it L’, almeno quella che abbiamo conosciuto nell’ultimo biennio, si è fermata al Bayern Monaco. Un’ora dignitosa a Bologna, mezz’ora illusoria nel derby di Coppa Italia e venti minuti di buone intenzioni nel pomeriggio di ieri contro la. Poi, il buio. L’aggancio del Napoli e l’addio alla Coppa Italia –L'articolo, Sanma ivia unproviene da Il Primato Nazionale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lautaro Martinez, leader imprescindibile! E San Siro lo applaude – CdS - L’Inter non molla e rilancia la corsa scudetto. I nerazzurri si godono la testa della classifica dopo una rimonta inattesa contro il Monza. SOFFERENZA – L’Inter soffre contro l’ultima della classe, e una serata complicata si trasforma – anche solo momentaneamente – come l’allungo a +4 sul Napoli. A togliere l’Inter da una situazione complicata, ci pensa il solito Lautaro Martinez dopo un guizzo in area di rigore che viene da Kyriakopoulos. 🔗inter-news.it

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell’evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell’Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. 🔗internews24.com

Pulisic-Reijnders ribaltano il match: il Como cade 2 a 1 a San Siro - Il Como scende in campo al "Meazza" con l’obiettivo di continuare a lottare per la salvezza, ma affronta un Milan in un momento di grande tensione, a caccia disperata di punti per la qualificazione alla Champions League. La partita inizia con il Milan che, come da copione, parte forte... 🔗quicomo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Festa Roma, Soulé stende l'Inter: Ranieri verso la Champions; Inter-Roma 0-1, festa giallorossa a San Siro. Terzo ko consecutivo per i nerazzurri; Inter-Roma, basta Soulè: così a San Siro; Inter-Roma 0-1, festa giallorossa a San Siro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter-Roma 0-1, Soulé gela San Siro: terza sconfitta di fila per i nerazzurri - È dramma Inter. La Roma si impone a sorpresa per 1-0 a San Siro nella gara valida per la 34a giornata di Serie A e mette nei guai i nerazzurri che rischiano ... 🔗msn.com

Inter-Roma 0-1: Soulé fa sognare Ranieri a San Siro, Conte può scavalcare Inzaghi in vetta alla classifica - La Roma sbanca a San Siro contro l'Inter: Matias Soulé regala i tre punti a Ranieri che adesso può davvero sognare la Champions. I nerazzurri crollano per la terza volta ... 🔗msn.com

Voti Inter-Roma 0-1, splende Soulé a San Siro: l’ha vinta Ranieri - Ecco i voti della gara terminata da pochissimi minuti tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Claudio Ranieri. 🔗asromalive.it