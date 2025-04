Ascolti tv domenica 27 aprile | Lessie Lo show dei record Le Iene inside

Ascolti tv domenica 27 aprile 2025: auditel e share dei programmi di ieriAscolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 27 aprile 2025? Su Rai 1 è andato in onda Lessie. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Lo show dei record. Su Italia 1 Le Iene presentano inside. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv domenica 27 aprile 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.Ascolti tv domenica 27 aprile 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieriIn aggiornamento.Come funzionanoMa come funzionano gli Ascolti tv? Il monitoraggio degli Ascolti avvIene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Tpi.it - Ascolti tv domenica 27 aprile: Lessie, Lo show dei record, Le Iene inside Leggi su Tpi.it tv272025: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,272025? Su Rai 1 è andato in onda. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Lodei. Su Italia 1 Lepresentano. Ma chi ha totalizzato i maggioritv272025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv272025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraIn aggiornamento.Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieriIn aggiornamento.Come funzionanoMa come funzionano glitv? Il monitoraggio degliavvin modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione.

Cosa riportano altre fonti

Ascolti TV Total Audience | Domenica 9 Marzo 2025. Amici rafforza la leadership passando dal 24.27 al 24.72% (+91k) - Nella serata di ieri, domenica 9 marzo 2025, su Rai1 in total audience la terza puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4 ha interessato 4.339.000 spettatori pari al 24.32% di share (le anticipazioni e gli ascolti delle puntate). Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.164.000 spettatori con uno share del 13.12%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 693.000 spettatori (3.4%) e N. 🔗davidemaggio.it

Mina Settembre vince gli ascolti tv di domenica - (Adnkronos) – 'Mina Settembre', in onda su Rai1, ha vinto la gara degli ascolti di domenica 10 febbraio in prima serata con 4.304.000 telespettatori e il 24,3% di share. Su Canale5 'Tradimento' ha invece ottenuto 2.061.000 telespettatori (share del 12,5%) conquistando il secondo gradino del podio. Terzo posto per 'Che Tempo che fa' che sul […] 🔗periodicodaily.com

Mina Settembre vince gli ascolti tv di domenica - (Adnkronos) – 'Mina Settembre', in onda su Rai1, ha vinto la gara degli ascolti di domenica 10 febbraio in prima serata con 4.304.000 telespettatori e il 24,3% di share. Su Canale5 'Tradimento' ha invece ottenuto 2.061.000 telespettatori (share del 12,5%) conquistando il secondo gradino del podio. Terzo posto per 'Che Tempo che fa' che sul […] L'articolo Mina Settembre vince gli ascolti tv di domenica proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Approfondimenti da altre fonti

Stasera in tv (27 aprile): Fazio in onda senza diretta e Gerry Scotti prepara un colpaccio dopo il flop; Che Tempo che Fa, stop stasera (domenica 27 aprile) al programma di Fabio Fazio: ecco il motivo (e quando torn; Ascolti TV domenica 27 ottobre: chi ha vinto tra Sempre al tuo fianco, Report, La rosa della vendetta e Che tempo che fa; Ascolti tv di domenica 27 ottobre, Report batte tutti con il 13,8 di share. 🔗Ne parlano su altre fonti

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 26 e domenica 27 aprile): da Orietta Berti e Nicola Maupas fino a Ginamarco Tamberi - Come ogni weekend torna l'appuntamento con «Verissimo», il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 tutti i sabati ... 🔗msn.com

Anticipazioni domenica 27 aprile: gli ospiti di Domenica In e Verissimo - Chi saranno gli ospiti di Mara Venier e Silvia Toffanin oggi 27 aprile? Qui tutte le anticipazioni di Verissimo e Domenica In. 🔗msn.com

Ascolti tv, top e flop: i funerali di Papa Francesco fanno volare Rai1 al 43,4%, lo speciale del Tg5 al 17,7%, De Filippi non sbaglia un colpo - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Un palinsesto televisivo particolare quello di ieri, sabato 26 aprile, che nel giorno dei funerali di Papa Francesco ha ... 🔗msn.com