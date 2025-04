K I S S | Questione di Lune

Lune. Laverita.info - K.I.S.S. | Questione di Lune Leggi su Laverita.info Saturno è il pianeta con gli anelli, almeno così siamo abituati a vederlo in disegni e fotografie, tanto che questa è la caratteristica che lo rende distinguibile da tutti gli altri fin da quando siamo bambini. Ma ce n’è un’altra che seppure meno nota lo rende unico: l’incredibile numero di

Cosa riportano altre fonti

Per avere bicipiti potenti e scolpiti, non è questione di magia, ma di allenamento - Gli esercizi per bicipiti sono la tua ossessione e sei alla ricerca di un allenamento braccia per avere bicipiti potenti e scolpiti, di quelli che riempiono le magliette e non passano inosservati, magari come quelli di icone hollywoodiane del calibro di Jason Momoa o Dwayne The Rock Johnson? Bene, ma è necessario subito mettere le cose in chiaro: non si ottengono per magia. Dietro i muscoli definiti di attori e trainer ci sono ore di sudore in palestra e un programma d’allenamento di forza, dove i manubri diventano i tuoi migliori alleati. 🔗gqitalia.it

Gli F-35 sono questione di sicurezza nazionale e credibilità internazionale. Parla Speranzon - “Il concetto di ‘riarmo’ genera una narrativa errata. L’Europa non si sta preparando a fare la guerra, ma a garantire la pace”. Ne è convinto il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, membro della Commissione esteri/difesa che affida a Formiche.net una riflessione ampia che tocca i temi del Rearm Ue, del voto parlamentare per gli F-35, dei rapporti (anche italiani) con l’amministrazione americana in un’ottica costruens rispetto alle esigenze della nuova commissione europea. 🔗formiche.net

Tajani: “Non possiamo uscire dalla UE per questione di dazi” - Dazi, Tajani: “Non si possono fare accordi separati, è l’Ue che tratta” “Non si possono fare accordi separati perché è una questione demandata all’Europa che fa accordi con gli Stati Uniti, non è che l’Italia o la Francia trattano direttamente” Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, a È sempre Cartabianca, in onda su... 🔗imolaoggi.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

K.I.S.S. | Questione di Lune; Corea del Sud, tutto sul primo sottomarino Kss-III; Il sottomarino anti Cina: l'ultimo jolly militare degli alleati Usa; Lo sai che Questione Di Sguardi di Paola Turci è una cover?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online