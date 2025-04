Trema la terra in Carnia

Udinetoday.it - Trema la terra in Carnia Leggi su Udinetoday.it Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata a Raveo oggi, lunedì 28 aprile, intorno alle 7. L'epicentro è stato localizzato a circa due chilometri dal comune carnico.La scossa è avvenuta a una profondità di circa 9 chilometri ed è stata avvertita dalla popolazione, ma non.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trema ancora la terra nei Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.5 - NAPOLI (ITALPRESS) – Continua a tremare la terra nell’area dei Campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata, alle ore 19:44, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 6 chilometri da Pozzuoli e 8 da Napoli. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita in maniera nitida in tutti i quartieri della città di Napoli ed è la seconda più forte di questa settimana dopo quella di magnitudo 4. 🔗unlimitednews.it

Terremoto oggi Napoli, magnitudo 2.1: la terra trema ancora - La terra trema ancora a Napoli. Avvertita questa sera una nuova scossa di magnitudo 2.1. Tante le segnalazioni sui social: «Non possiamo vivere così» si lamenta... 🔗ilmattino.it

Trema la terra nel casertano: i sismografi dell'Ingv hanno registrato una scossa - Una scossa di terremoto è stata registrata poco dopo le 19 di oggi (2 aprile) nel casertano. A rilevarlo è stato l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La terra ha tremato alle 19:06. Il sisma, di magnitudo 2.1, ha avuto come epicentro, a una profondità di 11 chilometri, il... 🔗casertanews.it

Ne parlano su altre fonti

Trema la terra in Carnia; Sciame di scosse in Carnia, la più intensa con magnitudo 3.9 ad Ampezzo; Trema la terra in Friuli, sciame sismico in Carnia: la scossa più forte è di magnitudo 3.8; Friuli trema nella notte: scossa di 3.7, epicentro a Raveo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rischio frana in A23, chiuso tratto tra Pontebba e Carnia - (ANSA) - UDINE, 06 MAR - Il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine, in ingresso dall'Austria, della A23 Udine-Tarvisio, è stato chiuso al traffico intorno alle 7,30 di stamani ... 🔗msn.com

A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CARNIA-PONTEBBA VERSO TARVISIO - Roma, 8 aprile 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e ... 🔗msn.com