Scoperta terrificante nel lago | Non riusciamo a capire chi sia

Scoperta nel parco cittadino: viene trovato un cadavere nello stagno. La polizia: "È un uomo, ma chi è e come è morto è un mistero"È stato un sabato pomeriggio con una sorpresa niente affatto piacevole, quello che hanno vissuto gli abitanti di Anversa (e non solo). Nello stagno del parco cittadino è stato trovato un cadavere.Scoperta terrificante nel lago: "Non riusciamo a capire chi sia" – Cityrumors.itImmediatamente il parco è stato subito chiuso sul lato di Van Eycklei per permettere agli inquirenti di fare il loro lavoro. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni dei media locali si tratterebbe di un uomo, ma al momento non si sa né chi sia né come sia finito lì. Un vero giallo.A fare la macabra Scoperta sono stati alcuni visitatori del parco che hanno visto il corpo galleggiare nell'acqua.

