Clima al Sud le città dove si vive meglio

città con il miglior Clima, seguita da altre città del Mezzogiorno e delle zone costiere. Caserta, Terni e Asti si trovano invece in fondo alla classifica. Il Sole 24 Ore ha pubblicato i risultati dell'"Indice del Clima 2025", l'annuale classifica dei capoluoghi con il miglior Clima, elaborata su dati rilevati e validati da 3b Meteo. Metodologia dell'indagine L'indagine prende in esame i dati Climatici relativi all'ultimo decennio 2014-2024, rilevati e validati dal team di meteorologi di 3Bmeteo, del gruppo Meteosolutions Srl. I dati vengono poi elaborati dall'ufficio studi del Sole 24 Ore e il punteggio finale viene attribuito in base a 15 parametri Climatici, ri-parametrati da 0 a 1000. Classifica delle città Il capoluogo pugliese si piazza sul primo gradino del podio, seguito da Barletta Andria Trani e Pescara. Agi.it - Clima, al Sud le città dove si vive meglio Leggi su Agi.it AGI - Bari si posiziona in cima alla classifica dellecon il miglior, seguita da altredel Mezzogiorno e delle zone costiere. Caserta, Terni e Asti si trovano invece in fondo alla classifica. Il Sole 24 Ore ha pubblicato i risultati dell'"Indice del2025", l'annuale classifica dei capoluoghi con il miglior, elaborata su dati rilevati e validati da 3b Meteo. Metodologia dell'indagine L'indagine prende in esame i datitici relativi all'ultimo decennio 2014-2024, rilevati e validati dal team di meteorologi di 3Bmeteo, del gruppo Meteosolutions Srl. I dati vengono poi elaborati dall'ufficio studi del Sole 24 Ore e il punteggio finale viene attribuito in base a 15 parametritici, ri-parametrati da 0 a 1000. Classifica delleIl capoluogo pugliese si piazza sul primo gradino del podio, seguito da Barletta Andria Trani e Pescara.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cagliari la città italiana con il clima migliore. Sud in testa - È Cagliari la città italiana con il clima migliore. Lo rivela un’indagine nei capoluoghi di provincia, incrociando con l’intelligenza artificiale oltre 400 milioni di dati. Servizio di Barbara Masulli The post Cagliari la città italiana con il clima migliore. Sud in testa first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Qual è la città col clima migliore in Italia: il podio della classifica è dominato dal Sud - La quarta edizione dell'Indice di vivibilità climatica ha preso in considerazione i capoluoghi di provincia per decretare quelli col clima migliore nel 2024.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Auto, chi vive in questa città se la passa peggio degli altri: nuovo autovelox installato | Ti sgama pure se stai al telefono - Pronti ad essere diffusi i nuovi autovelox che rilevano (e ti multano) se sei al telefono. Si parte da una zona d’Italia, presto sarà ovunque. Il rispetto del Codice della Strada è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza di chi guida, dei passeggeri e di tutti gli utenti della strada. Le regole, spesso considerate noiose e restrittive, sono in realtà concepite per prevenire incidenti e tutelare la vita delle persone. 🔗ilfogliettone.it

Su questo argomento da altre fonti

Clima: Cagliari è la città dove si vive meglio, Aosta al 44° posto; Qual è la città col clima migliore in Italia: il podio della classifica è dominato dal Sud; Quali sono le città italiane con il clima migliore? Scopri la classifica completa; Green e sostenibilità, in quali città italiane si vive meglio?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia