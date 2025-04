Tenta di strangolare la compagna poi la chiude in bagno per impedirle di chiedere aiuto | arrestato 38enne a Mantova

Tentando di strangolarla, poi la rinchiude in bagno per impedirle di chiedere aiuto. Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Mantova e portato in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. Leggi su Fanpage.it La strattona e le mette le mani al collondo di strangolarla, poi la rininperdi. Un uomo di 38 anni è statoe portato in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della

Approfondimenti da altre fonti

Prende a bottigliate e tenta di strangolare la compagna incinta: arrestato 32enne - L'uomo è stato tratto in arresto dopo che la compagna ha chiesto aiuto al 112 e i carabinieri sono intervenuti nell'appartamento di Tor Sapienza. Medicata in ospedale, è stata dimessa con 21 giorni di prognosi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roma. Al culmine di una lite, prende a bottigliate in faccia la compagna incinta e tenta di strangolarla. 32enne romeno arrestato dai Carabinieri - Cronache Cittadine ROMA – La scorsa notte, una richiesta di aiuto al “112” da parte di una donna in gravidanza ha permesso L'articolo Roma. Al culmine di una lite, prende a bottigliate in faccia la compagna incinta e tenta di strangolarla. 32enne romeno arrestato dai Carabinieri sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Roma: aggredisce compagna incinta al volto con una bottiglia e tenta di strangolarla, arrestato - La notte scorsa, una donna incinta ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, permettendo ai Carabinieri di intervenire in via Federico Turano a Tor Sapienza. Hanno arrestato un 32enne romeno, già noto alla polizia, sospettato di aver maltrattato la compagna. La donna ha raccontato di essere stata colpita al viso con una bottiglia di vetro durante una lite per motivi futili. L’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Regina Coeli, convalidato dall’autorità giudiziaria. 🔗romadailynews.it

Cosa riportano altre fonti

Tenta di strangolare la compagna, poi la chiude in bagno per impedirle di chiedere aiuto: arrestato 38enne a Mantova; Tenta di strangolare la moglie e poi la prende a pugni; Ferisce al volto e tenta di strangolare la compagna incinta, arrestato 32enne; Massacra di botte e tenta di strangolare l’ex compagna: salvata dai poliziotti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tenta di strangolare la compagna, poi la chiude in bagno per impedirle di chiedere aiuto: arrestato 38enne a Mantova - La strattona e le mette le mani al collo tentando di strangolarla, poi la rinchiude in bagno per impedirle di chiedere aiuto ... 🔗fanpage.it

Tenta di strangolare l'ex compagna, arrestato un uomo di 35 anni - Non accettava la fine della relazione e ha aggredito brutalmente l'ex compagna, tentando di strangolarla ... "da amici" ma finisce con lui che tenta di strangolare la sua ex. 🔗informazione.it

Tenta di sfigurare la compagna con un coltello: arrestato 34enne - Nella notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo di 34 anni, di origine cubana, con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della compagna, una donna ... 🔗rainews.it