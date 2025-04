Conclave cardinali tornano a riunirsi | oggi sarà decisa la data

cardinali in Cappella Sistina per eleggere il successore di Papa Francesco. oggi i cardinali si riuniranno di nuovo nell'Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale. I porporati stanno arrivando a Roma da tutto il mondo per il Conclave che si svolgerà tra il 5 e il 10 maggio.

I cardinali tornano a riunirsi. Conclave, attesa per la data d'inizio - Inizia ufficialmente la grande marcia di avvicinamento all'avvio del Conclave in cui sarà eletto il successore di Papa Francesco. Lunedì mattina alle 9 i cardinali si rivedranno per una nuova congregazione generale in Vaticano. Se i primi incontri sembrano essere stati incentrati prevalentemente sull'organizzazione dei giorni successivi alla morte di Bergoglio (anche se complessivamente si sono registrati circa 70 interventi), ora si dovrebbe iniziare a entrare nel vivo delle discussioni. 🔗iltempo.it

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

Il messinese Franco Montenegro tra i cardinali elettori del prossimo Conclave - Il cardinale messinese Franco Montenegro figura tra i 135 Cardinali Elettori chiamati a partecipare al prossimo Conclave nella solenne cornice della Cappella Sistina . In quanto membro del Collegio Cardinalizio e con età inferiore agli 80 anni , il prelato messinese prenderà parte all’elezione del successore di papa Francesco , contribuendo con la sua esperienza e il suo sguardo pastorale al... 🔗feedpress.me

Conclave, cardinali tornano a riunirsi: oggi sarà decisa la data - I porporati stanno arrivando a Roma da tutto il mondo per il Conclave che si svolgerà tra il 5 e il 10 maggio ... 🔗msn.com

I cardinali tornano a riunirsi. Conclave, attesa per la data d'inizio - Inizia ufficialmente la grande marcia di avvicinamento all'avvio del Conclave in cui sarà eletto il successore di Papa Francesco. 🔗iltempo.it

Conclave, oggi i cardinali decidono la data di inizio? Un passo decisivo - La Chiesa si avvicina all'elezione del nuovo Papa: oggi i cardinali si riuniscono di nuovo per la congregazione generale e potrebbero fissare la data del conclave. 🔗notizie.it