Serie D girone H arriva un altro verdetto | Brindisi retrocesso in Eccellenza

arrivato un altro verdetto nella trentatreesima giornata del campionato di Serie D, girone H: il Brindisi, a seguito del pareggio per 2-2 colto contro il Manfredonia, è retrocesso direttamente in Eccellenza.A condannare gli adriatici è il distacco dalla tredicesima in classifica. Lecceprima.it - Serie D girone H, arriva un altro verdetto: Brindisi retrocesso in Eccellenza Leggi su Lecceprima.it to unnella trentatreesima giornata del campionato diD,H: il, a seguito del pareggio per 2-2 colto contro il Manfredonia, èdirettamente in.A condannare gli adriatici è il distacco dalla tredicesima in classifica.

Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 15^ giornata del girone D - Il Corinaldo vince contro il fanalino di coda Real Dem e resta a -1 dalla vetta. Sconfitte Cus Ancona e Jesi VALLESINA, 10 febbraio 2025 – Più agra che dolce è stata questa 15^ giornata del girone D di Serie B di calcio a 5 per le squadre della Provincia di Ancona. Il Corinaldo, infatti, è l'unica squadra a vincere, mentre hanno perso Cus Ancona e Jesi. I corinaldesi hanno avuto vita facile contro il fanalino di coda Real Dem, affermandosi per 2-9: mattatori di giornata Pianelli e Campolucci, autori di una tripletta a testa; completano il tabellino dei marcatori Bronzini (doppietta) e ...

Serie D, girone E: risultati e classifica - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Vincere per avvicinarsi ulteriormente al traguardo finale della promozione e festeggiare 110 anni di gloriosa storia: il Livorno ha un unico obiettivo nel derby di oggi, domenica 16 febbraio, allo stadio Armando Picchi dove arriva il Siena di...

Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, programma e arbitri della 20^ giornata del girone D - Il Corinaldo farà visita alla capolista Mernap Faenza per riaprire i giochi per la promozione diretta. Scontro salvezza per il Cus Ancona contro la Nuova Juventina, a riposo lo Jesi VALLESINA, 14 marzo 2025 – Entriamo nelle battute finali del girone D di Serie B di calcio a 5. In questo fine settimana, infatti, si giocheranno le gare della 20^ giornata sulle 22 complessive e i giochi sono tutti ancora aperti, a parte per la Real Dem retrocessa aritmeticamente in Serie C1.

