Juve Monza la moviola dei giornali | Poco da discutere sul rosso di Yildiz ma manca questo cartellino giallo

Juve Monza, la moviola della Gazzetta dello Sport: tutti gli episodi dubbi della sfida vinta ieri all’Allianz Stadium dalla squadra allenata da TudorL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola relativi alla sfida tra Juve e Monza, partita vinta 2-0 dai bianconeri grazie alle reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani.Kelly si aggrappa al braccio di Mota che poi cade in area: difficile stabilire l’entità del contatto, classica decisione di campo. giallo non sanzionato a Nico Gonzalez per un intervento scomposto e in netto ritardo su Carboni. Poco da discutere sul rosso a Yildiz: è condotta violenta. .com Juventusnews24.com - Juve Monza, la moviola dei giornali: «Poco da discutere sul rosso di Yildiz, ma manca questo cartellino giallo» Leggi su Juventusnews24.com , ladella Gazzetta dello Sport: tutti gli episodi dubbi della sfida vinta ieri all’Allianz Stadium dalla squadra allenata da TudorL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi darelativi alla sfida tra, partita vinta 2-0 dai bianconeri grazie alle reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani.Kelly si aggrappa al braccio di Mota che poi cade in area: difficile stabilire l’entità del contatto, classica decisione di campo.non sanzionato a Nico Gonzalez per un intervento scomposto e in netto ritardo su Carboni.dasul: è condotta violenta. .com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fiorentina Juve, la moviola dei giornali: «Fabbri promosso, giusto annullare il quarto gol viola a Kean» - di Redazione JuventusNews24Fiorentina Juve, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola relativi alla sfida andata in scena ieri sera L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola relativi alla sfida disputata ieri al Franchi tra Fiorentina e Juve, gara terminata 3-0 in favore della formazione viola. Nessun episodio contestato nel match del Franchi. 🔗juventusnews24.com

Cagliari Juve, la moviola dei giornali: «Rigore netto su Vlahovic, manca anche il rosso. Ecco perchè il Var non è intervenuto» - di Redazione JuventusNews24Cagliari Juve, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola relativi al match disputato ieri all’Unipol Domus L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola relativi alla sfida che la Juventus ha vinto ieri sera all’Unipol Domus contro il Cagliari. L’episodio centrale al 77? quando Luperto spinge con entrambe le mani Vlahovic solo davanti a Caprile e lo fa cadere: Colombo lascia correre ma il rigore era netto con il rosso da dare al difensore. 🔗juventusnews24.com

Juve Genoa, la moviola dei giornali non lascia dubbi su Rapuano: «Quelle decisioni non convincono». Cos’è successo - di Redazione JuventusNews24Juve Genoa, la moviola dei giornali ha giudicato così l’operato di Rapuano nel match della 30ª giornata di Serie A 2024/25 L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha promosso ma non a pieni voti l’operato del direttore di gara Rapuano durante Juve Genoa. Ecco quali decisioni non han convinto La Rosea sul match della 30ª giornata di Serie A. MOVIOLA – «Non è una partita difficile però un paio di decisioni non convincono. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus-Monza, la MOVIOLA LIVE: Mota chiede un rigore, rischio di Kelly; Monza-Juventus, la moviola dei giornali: 'Braccio sospetto di McKennie, ma il tocco è fuori area'; Parma Juve, la moviola dei giornali: «I tocchi di mano di Keita e Hainaut sono punibili? Ecco cosa dice il; Serie A, i casi da moviola: il grave errore in Monza-Inter, le polemiche in Genoa-Roma e la testata in…. 🔗Cosa riportano altre fonti

Moviola Juve-Monza, inesperienza Perenzoni: si perde il rosso a Yildiz - Il direttore di gara ha bisogno dell’OFR per cogliere la gomitata. Il numero 10 bianconero rischia «minimo tre giornate di squalifica» secondo il Codice di Giustizia ... 🔗corrieredellosport.it

Juve Monza LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 - Juve Monza LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve affronta il Monza nell ... 🔗juventusnews24.com

Juve Monza LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match - Juve Monza LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 La Juve affronta il Monza nella 34ª giornata di Serie A. I bia ... 🔗calcionews24.com