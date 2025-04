Avellino verso la Supercoppa di Serie C tra gloria sportiva e sfide infrastrutturali

Avellino – Con il campionato di Serie C archiviato da vincitore del girone C, l'Avellino si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua stagione affrontando la Supercoppa di categoria. La competizione vedrà protagonisti i biancoverdi insieme a Virtus Entella, dominatrice del girone A, e Padova.

