L’astronauta Malerba e le serre spaziali | Così impariamo a coltivare cicoria sulla Luna

L’astronauta Franco Malerba guida i ricercatori della startup Space V (come vegetali). Hanno realizzato il primo prototipo di serra spaziale per la produzione di ortaggi nello spazio. L’azienda ha sede a Genova e Torino nell’incubatore I3P del Politecnico. E lui dice oggi alla Stampa che si tratta di un progetto destinato agli astronauti delle prossime missioni: «Per coloro che andranno sulla Luna, ma anche per quelli delle future stazioni spaziali private. È giusto che gli astronauti che trascorrono lunghe permanenze nello Spazio consumino cibo fresco, con vitamine che già sulla Terra sono importanti per tutti noi, e nelle condizioni di vita nello spazio ancora di più. Le serre spaziali, come la nostra, sono la soluzione per usufruire di cibo fresco in loco».Il cibo sullo ShuttleMalerma dice che il cibo sullo Shuttle era «migliorato rispetto alle missioni precedenti, ad esempio con l’epoca dell’Apollo. Leggi su Open.online Francoguida i ricercatori della startup Space V (come vegetali). Hanno realizzato il primo prototipo di serra spaziale per la produzione di ortaggi nello spazio. L’azienda ha sede a Genova e Torino nell’incubatore I3P del Politecnico. E lui dice oggi alla Stampa che si tratta di un progetto destinato agli astronauti delle prossime missioni: «Per coloro che andranno, ma anche per quelli delle future stazioniprivate. È giusto che gli astronauti che trascorrono lunghe permanenze nello Spazio consumino cibo fresco, con vitamine che giàTerra sono importanti per tutti noi, e nelle condizioni di vita nello spazio ancora di più. Le, come la nostra, sono la soluzione per usufruire di cibo fresco in loco».Il cibo sullo ShuttleMalerma dice che il cibo sullo Shuttle era «migliorato rispetto alle missioni precedenti, ad esempio con l’epoca dell’Apollo.

Se ne parla anche su altri siti

Euroflora 2025, tra giardini delle delizie, serre spaziali e il Nemo’s garden - Un inno alla bellezza e alla sostenibilità con 154 giardini da tutto il mondo estesi su 85mila metri quadrati espositivi indoor e outdoor affacciati sul mare di Genova. Questo è lo spettacolo di Euroflora 2025, organizzata da Porto Antico di Genova, giunta alla sua tredicesima edizione, l’unico appuntamento italiano riconosciuto da AIPH International Association of Horticultural Producers. Euroflora 2025, dove e quando andare Da giovedì 24 aprile a domenica 4 maggio, nell’ex quartiere fieristico di Genova, oggi trasformato in Waterfront di Levante, grazie a un importante progetto di ... 🔗dilei.it

La Nasa cancella dal suo sito l’impegno a far atterrare sulla Luna un’astronauta donna e uno nero: “Ordine di Trump” - La Nasa ha cancellato dal suo sito l’obiettivo di far atterrare sulla Luna la prima astronauta donna e il primo astronauta nero. I riferimenti sono stati rimossi per assecondare le nuove direttive della Casa Bianca contro le politiche per la diversità e l’inclusione. Lo conferma la stessa Agenzia spaziale degli Stati Uniti, specificando che, tuttavia, “il cambiamento di linguaggio non indica un cambiamento nelle assegnazioni dell’equipaggio”. 🔗tpi.it

Nuove prospettive per l'agricoltura da celle solari sui tetti delle serre - AGI - Celle solari in perovskite sui tetti delle serre con il duplice scopo di produrre energia elettrica dal sole mentre, al di sotto, si coltiva: i risultati di questo innovativo esperimento, realizzato nell'ambito del progetto di ricerca 'VertiGrow' del Consiglio nazionale delle ricerche, sono riportati sulla rivista Nature Communications. La ricerca, guidata da Alessandra Alberti dell'Istituto per la microelettronica e microsistemi del Consiglio nazionale delle ricerche di Catania (Cnr-Imm), è stata condotta in collaborazione con colleghi e colleghe dell'Istituto per la protezione ... 🔗agi.it

Su questo argomento da altre fonti

L’astronauta Malerba e le serre spaziali: «Così impariamo a coltivare cicoria sulla Luna»; Ortaggi da serre spaziali. La sfida della startup di Franco Malerba, il primo astronauta italiano; Malerba, la mia serra per le basi lunari; Serre spaziali e robot: la tecnologia verde in mostra a Euroflora. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Una serra spaziale per nutrire gli astronauti in modo più sano - Coltivare piante nello spazio è la sfida con cui si confrontano i ricercatori che guardano alle prossime missioni e alla promessa che presto torneremo sulla Luna per restarci. Franco Malerba, primo as ... 🔗rainews.it

Mangiare nello spazio: le insalate a gravità zero e i funghi lunari della start up (italiana) che rivoluziona la coltivazione in ambienti estremi - Il futuro del cibo nello spazio sarà fresco, coltivato in orbita e, perché no, anche gourmet. Franco Malerba, primo astronauta italiano, ha fondato Space V, la startup che porta le serre nello spazio ... 🔗vanityfair.it

La serra nello spazio di Franco Malerba protagonista a Euroflora - Genova. A Euroflora è protagonista Space V, startup innovativa fondata dall’astronauta genovese Franco Malerba dedicata alla coltivazione di piante e verdure nello spazio. Space V espone al pubblico i ... 🔗msn.com