Expo 1911 sette milioni di visitatori a Torino

Torino, la sera del 29 aprile, l’Esposizione Internazionale dell’industria e del lavoro alla presenza del re Vittorio Emanuele III. Una serata trionfale per festeggiare il cinquantenario dell’Unità d’Italia e dare il via all’Expo voluto per esaltare il percorso economico e sociale compiuto dal Regno dal 1861 in . Expo 1911, sette milioni di visitatori a Torino L'Identità. Lidentita.it - Expo 1911, sette milioni di visitatori a Torino Leggi su Lidentita.it Fu il Falstaff di Verdi ad inaugurare a, la sera del 29 aprile, l’Esposizione Internazionale dell’industria e del lavoro alla presenza del re Vittorio Emanuele III. Una serata trionfale per festeggiare il cinquantenario dell’Unità d’Italia e dare il via all’voluto per esaltare il percorso economico e sociale compiuto dal Regno dal 1861 in .diL'Identità.

Ne parlano su altre fonti

Quasi 5 milioni di euro per gli imprenditori under 35, coinvolti sette comuni viterbesi - "C'è una nuova opportunità sia per chi vuole aprire una nuova impresa, sia per chi intende ammodernarla. Una opportunità che vale quasi 5 milioni di euro". Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, presenta "Giovani in quota", l'avviso pubblico della Regione Lazio rivolto... 🔗viterbotoday.it

Sette milioni per rifare il viadotto - Il viadotto della principale via di accesso al “paese del cemento“ dovrà essere sistemato perché costruito male. Quasi un paradosso quello che è accaduto a Merone, per quasi un secolo conosciuto per l’attività della cementeria che vendeva in tutto il Nord Italia, costretto a fare i conti con "degrado corticale rilevato sulle superfici in calcestruzzo" del ponte stradale sulla Vallassina, già rilevato nel 2016 e approfondito da uno studio. 🔗ilgiorno.it

Galatina, oltre sette milioni di euro per eliminare due passaggi a livello. Progetto di Fse - GALATINA – Due passaggi a livello nel territorio Galatina saranno eliminati da Ferrovie Sud Est grazie a una dotazione di sette milioni e mezzo di euro del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, secondo quanto previsto dall’accordo tra governo e Regione. Si tratta del passaggio a livello alle... 🔗lecceprima.it

Se ne parla anche su altri siti

Expo 1911, sette milioni di visitatori a Torino; “Comuni aperti” per la Liberazione; Architetture immateriali e digitali: un viaggio nell'Esposizione di Torino 1911; Donna armata di coltello tenta di uccidere medico ritenuto responsabile della morte del compagno. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia