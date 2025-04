Esperia Cagliari supera Halley Matelica e si qualifica per i play off

Halley Matelica 83 Cagliari 97Halley Matelica: Arnaldo 12, Rolli 6, Panzini 3, Pacini, Ferretti, Dieng 14, Morgillo 9, Zanzottera 18, Riccio 14, Gaeta, Musci 7, Mazzotti ne. All. Trullo.Esperia Cagliari: Manca 7, Cabriolu 2, Giordano 23, Potì 16, Villani ne, Thiam 16, Picciau ne, Locci 11, Maresca 16, Pili ne, Sanna 6, D’Elia. All. Manca.Arbitri: Corradini e Antonelli.Parziali: 21-25, 25-30, 15-21, 22-21; progressivi: 21-25, 46-55, 61-76, 83-97.Le diverse motivazioni hanno fatto la differenza. I locali, sapendo di avere in tasca il primo posto, sono stati troppo morbidi in difesa: nei primi due quarti hanno subito 55 punti. Mai gara interna fu così disastrosa a livello difensivo. I sardi avevano bisogno di vincere per sperare nei play off. Così, in avvio di ultimo quarto, quando la Halley è tornata a -8 (grazie ai punti di Dieng), hanno reagito e, trascinati da Giordano, autore di 23 punti nella sola ripresa, hanno portato a casa il successo con merito. Sport.quotidiano.net - Esperia Cagliari supera Halley Matelica e si qualifica per i play off Leggi su Sport.quotidiano.net 8397: Arnaldo 12, Rolli 6, Panzini 3, Pacini, Ferretti, Dieng 14, Morgillo 9, Zanzottera 18, Riccio 14, Gaeta, Musci 7, Mazzotti ne. All. Trullo.: Manca 7, Cabriolu 2, Giordano 23, Potì 16, Villani ne, Thiam 16, Picciau ne, Locci 11, Maresca 16, Pili ne, Sanna 6, D’Elia. All. Manca.Arbitri: Corradini e Antonelli.Parziali: 21-25, 25-30, 15-21, 22-21; progressivi: 21-25, 46-55, 61-76, 83-97.Le diverse motivazioni hanno fatto la differenza. I locali, sapendo di avere in tasca il primo posto, sono stati troppo morbidi in difesa: nei primi due quarti hanno subito 55 punti. Mai gara interna fu così disastrosa a livello difensivo. I sardi avevano bisogno di vincere per sperare neioff. Così, in avvio di ultimo quarto, quando laè tornata a -8 (grazie ai punti di Dieng), hanno reagito e, trascinati da Giordano, autore di 23 punti nella sola ripresa, hanno portato a casa il successo con merito.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Halley Matelica chiude il Play In Gold contro Esperia Cagliari: obiettivo vittoria - Domani alle 18 la Halley Matelica chiude il Play In Gold contro l’Esperia Cagliari. Si tratta di una partita - come quella di Roma con la Stella Ebk - che non ha risvolti di classifica per i matelicesi, visto che hanno già in tasca il primo posto di questa fase. "Penso che sarà comunque una gara vera – dice il diesse biancorosso Luca Usberti – in cui noi giocheremo per vincere davanti al nostro pubblico: è l’ultima sfida prima dei play off, che inizieranno poi a distanza di due settimane, per cui credo che ci sarà il massimo impegno. 🔗sport.quotidiano.net

Cagliari-Juventus 0-1 al 45': decide Vlahovic. Caprile si supera due volte su Yildiz - Cagliari-Juventus 0-1 MARCATORI: 12` Vlahovic (J). GOL E AZIONI SALIENTI 36` - Prima vera occasione Cagliari: cross dalla sinistra di Felic... 🔗calciomercato.com

Tennistavolo: nel massimo campionato la capolista supera la squadra di Oristano (4-1) e mantiene a distanza il Cagliari. L’Apuania liquida il Norbello e conferma la vetta solitaria - Pronostico rispettato per la formazione di A1 dell’Apuania Tennistavolo che in casa regola 4-1 il Norbello Oristano nella gara valida per la terza giornata di ritorno del massimo campionato nazionale. Nell’incontro diretto da Stefano Palagi, i gialloazzurri partono bene, con Matteo Mutti che dopo avere ceduto il primo set, vince in rimonta sull’argentino di Sardegna Gaston Alto per 3-1 (9-11, 11-6, 11-9, 12-10). 🔗sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Esperia Cagliari supera Halley Matelica e si qualifica per i play off; Halley Matelica chiude il Play In Gold contro Esperia Cagliari: obiettivo vittoria; Play-in Gold, l'Halley Matelica supera l'Esperia Cagliari e torna in vetta. 🔗Cosa riportano altre fonti

Halley Matelica chiude il Play In Gold contro Esperia Cagliari: obiettivo vittoria - La Halley Matelica affronta l'Esperia Cagliari nell'ultima sfida del Play In Gold, puntando alla vittoria prima dei play off. 🔗msn.com

L’Halley batte Cagliari e torna in vetta: "Ora speriamo di svuotare l’infermeria" - La Halley Matelica torna in vetta e batte pure la sfortuna ... ma stringono i denti e nel finale riescono nell’impresa di espugnare il campo dell’Esperia Cagliari. Si tratta di un successo ... 🔗sport.quotidiano.net

L'Esperia supera Ozzano: playoff ancora nel mirino - La Confelici Cagliari si rimette subito in carreggiata. Dopo lo stop di Recanati, i rossoblù tornano al successo superando la Logimatic Ozzano per 76-66 a Monte Mixi. Due punti pesanti, che mantengono ... 🔗unionesarda.it