Colleferro presi con l' auto piena di arnesi da scasso

Colleferro sono state bloccate tre persone con l'auto piena di arnesi da scasso e con la targa straniera. I tre come se non bastasse avevano anche numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.L’operazione si è conclusa con. Frosinonetoday.it - Colleferro, presi con l'auto piena di arnesi da scasso Leggi su Frosinonetoday.it Grazie al fiuto dei poliziotti del commissariato disono state bloccate tre persone con l'didae con la targa straniera. I tre come se non bastasse avevano anche numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.L’operazione si è conclusa con.

