200 mila decessi l’anno causati da amianto 2 200 scuole italiane ancora non bonificate a rischio 356 900 studenti e 50 000 membri del personale

Ogni anno si registrano oltre 200 mila decessi a causa di patologie riconducibili all'esposizione all'amianto, tra cui emergono il mesotelioma, il tumore polmonare e l'asbestosi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità identifica l'amianto come uno dei principali agenti cancerogeni di origine ambientale. Nonostante l'introduzione di normative che limitano o proibiscono l'impiego di materiali contenenti amianto in vari Paesi, la produzione e il commercio di tali prodotti proseguono in molte aree del pianeta.

L'amianto continua a uccidere: nel mondo sono oltre 200 mila i decessi ogni anno per malattie amianto correlate, come mesotelioma, tumore al polmone o abestosi. E i dati continuano a crescere anno dopo anno, spesso, nell'indifferenza generale. "Il 28 aprile è la Giornata mondiale in memoria delle vittime dell'amianto e la strage continua, spiega Ezio Bonanni, Presidente Osservatorio Nazionale Amianto.

