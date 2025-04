Fine vita Tar accoglie ricorso della consigliera di centrodestra e blocca la delibera dell’Emilia-Romagna

Romagna ha accolto il ricorso della consigliera di FI Valentina Castaldini, sospendendo le delibere regionali che chiarivano i modi e i tempi per l'accesso al Fine vita nel territorio regionale. Dall'Associazione Coscioni ricordano che "anche senza una legge o una delibera regionale la sentenza della Consulta va applicata". Leggi su Fanpage.it Il Tar dell'Emilia-ha accolto ildi FI Valentina Castaldini, sospendendo le delibere regionali che chiarivano i modi e i tempi per l'accesso alnel territorio regionale. Dall'Associazione Coscioni ricordano che "anche senza una legge o unaregionale la sentenzaConsulta va applicata".

