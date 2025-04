Gran Premio Industrie del marmo | la corsa ciclistica internazionale torna a Marina di Massa

Sarà presentata giovedì 8 maggio nel locale Maiora di Marina di Massa, il 36° Gran Premio Industrie del marmo, la classica corsa ciclistica internazionale riservata under 23, organizzata dalla società Fausto Coppi di Carrara del presidente Andrea Borghini. La gara sarà domenica 11 maggio su un tracciato che va dai monti al mare, ma con alcune variazione importanti. A cominciare dalla partenza e dall'arrivo che non saranno più in viale Colombo (ci sono lavori in corso), ma nel tratto finale di viale XX settembre, sempre a Marina di Carrara, da dove i corridori gireranno per viale da Verrazzano, viale Zaccagna e via Covetta e quindi salire verso Carrara da viale XX settembre. Come consuetudine, arrivati in città i ciclisti alterneranno un giro basso (svolta in via Cavour per tornare a Marina) e un giro alto (fino ai ponti di Vara dove a un'altitudine di 350 metri, ci sono i Gran premi della montagna).

