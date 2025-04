Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali da 63 miliardi di euro

MedioBanca presenta un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3mld di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali. Lo si legge in una nota.La nota di MedioBanca“L’operazione imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano ‘One brand – One culture’ trasformando il Gruppo MedioBanca in un leader nel Wealth Management per attivi in gestione (€ 210mld TFA), ricavi (€ 2mld), capacità di crescita (oltre €15mld NNM annui). Il WM diviene il business prevalente, oltre che prioritario, del Gruppo MedioBanca: ricavi raddoppiati a €2mld (45% dei ricavi consolidati), utile netto quadruplicato a €0,8mld (50% dell’utile di Gruppo) La combinazione crea un leader nel mercato europeo, distintivo per posizionamento, brand, qualità del capitale umano. Lapresse.it - Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi di euro Leggi su Lapresse.it presenta un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni diper un valore di 6,3mld di, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni. Lo si legge in una nota.La nota di“L’operazione imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano ‘One brand – One culture’ trasformando il Gruppoin un leader nel Wealth Management per attivi in gestione (€ 210mld TFA), ricavi (€ 2mld), capacità di crescita (oltre €15mld NNM annui). Il WM diviene il business prevalente, oltre che prioritario, del Gruppo: ricavi raddoppiati a €2mld (45% dei ricavi consolidati), utile netto quadruplicato a €0,8mld (50% dell’utile di Gruppo) La combinazione crea un leader nel mercatopeo, distintivo per posizionamento, brand, qualità del capitale umano.

