Addio regina Lutto improvviso in tv attrice e cantante si è spenta a 44 anni | l’annuncio della famiglia

cantante, intrattenitrice a artista a tutto tondo, è morta all’età di 44 anni. Aveva affrontato recentemente gravi problemi di salute che l’avevano portata all’amputazione della gamba destra a causa di una severa infezione. La tragica notizia è stata confermata dalla sua famiglia attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui canali social della performer.>>“Scioccata da Silvia Toffanin”. Furia Lulù Selassié, scoppia il caso dopo la puntata di Verissimo con Manuel Bortuzzo: cosa è saltato fuoriNel messaggio diffuso si legge: “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Bianca Castro-Arabejo, conosciuta al mondo e apprezzata da molti come Jiggly Caliente”. Secondo quanto riportato, l’artista si è spenta serenamente il 27 aprile 2025 alle ore 4:42, circondata dall’affetto dei suoi cari e degli amici più intimi. Leggi su Caffeinamagazine.it La tv piange una delle sue icone recenti:, intrattenitrice a artista a tutto tondo, è morta all’età di 44. Aveva affrontato recentemente gravi problemi di salute che l’avevano portata all’amputazionegamba destra a causa di una severa infezione. La tragica notizia è stata confermata dalla suaattraverso un comunicato ufficiale diffuso sui canali socialperformer.>>“Scioccata da Silvia Toffanin”. Furia Lulù Selassié, scoppia il caso dopo la puntata di Verissimo con Manuel Bortuzzo: cosa è saltato fuoriNel messaggio diffuso si legge: “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Bianca Castro-Arabejo, conosciuta al mondo e apprezzata da molti come Jiggly Caliente”. Secondo quanto riportato, l’artista si èserenamente il 27 aprile 2025 alle ore 4:42, circondata dall’affetto dei suoi cari e degli amici più intimi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Ho perso un pezzo del mio cuore”. Ignazio Moser in lutto: un addio improvviso - Un addio improvviso, doloroso, inspiegabile. Il mondo dello sport e dello spettacolo si è stretto nel ricordo di un giovane atleta, un campione che aveva ancora tutta la vita davanti. A soli trent’anni, è stato strappato all’affetto dei suoi cari da un incendio scoppiato nel suo appartamento di Mezzocorona, in Trentino. Un dramma che ha lasciato senza parole chiunque lo conoscesse, ma soprattutto chi gli era vicino da sempre. 🔗caffeinamagazine.it

Stroncato da una malattia fulminante. Lutto choc e improvviso per la musica italiana: addio a un mito - Una notizia improvvisa quanto scioccante sta facendo rapidamente il giro di siti, quotidiani e ovviamente social. È la notizia di un lutto nel mondo della musica italiana ma anche internazionale dal momento che se ne è andato un punto di riferimento. Il mondo della musica ma anche quello della cultura piange la scomparsa di Sergio Ricciardone, figura chiave della scena musicale italiana e internazionale. 🔗caffeinamagazine.it

Ignazio Moser in lutto: “Un addio improvviso e inspiegabile” - Personaggi Tv. Il mondo dello sport e dello spettacolo è stato scosso da un tragico evento che ha portato via un giovane e promettente atleta. Anche l’ex ciclista Ignazio Moser, legato alla persona scomparsa da un’amicizia fraterna, ha esposto pubblicamente il suo dolore attraverso parole cariche di affetto e nostalgia. (Continua…) Leggi anche: Ignazio Moser, l’influencer si allontana dai social per problemi di salute Leggi anche: Ignazio Moser diventa attore: il fidanzato di Cecilia Rodriguez annuncia il suo primo film Lutto per Ignazio Moser L’ex concorrente del “Grande ... 🔗tvzap.it

Cosa riportano altre fonti

Addio a Mozer, regina dell’Eco del Mare di Lerici; Morto l’imprenditore Edilio Stefani, addio al presidente del gruppo Sofidel dei Rotoloni Regina; Addio a Nennella, regina della cucina napoletana: la città piange la sua icona; Addio a Rosita Missoni, regina dei colori. 🔗Ne parlano su altre fonti

Addio a Giuseppe Carrisi, giornalista Rai del GR3. I colleghi si commuovono in diretta - Un lutto improvviso ha colpito l'11 aprile 2025 il giornale radio della Rai: è morto Giuseppe Carrisi, giornalista, voce del GR3, aveva 63… Leggi ... 🔗informazione.it