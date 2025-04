Guinzate confermate mentre Alexander-Arnold inizia nella festa del titolo prevista

titolo della Premier League con un punto contro il Tottenham, che ha nominato una squadra molto cambiata per lo scontro ad Anfield.I Reds sono pronti a celebrare il 20 ° titolo di campionato inglese dopo che l'Arsenal è caduto in quella che da tempo è stata una gara unilaterale per superare la pila.E un giocatore che apparentemente è pronto a lasciare il club arrivare alla fine della campagna, spera di aiutare il Liverpool oltre la linea dopo essere stato ripristinato all'XI iniziale.Il Tottenham, nel frattempo, si concentra chiaramente sulla Europa League.Notizie del Team LiverpoolTrent Alexander-Arnold fa il suo primo inizio in Premier League da febbraio.Apparentemente il terzino destro è pronto a unirsi al Real Madrid alla fine della stagione, ma ha segnato il goal vincente mentre il Liverpool ha fatto un altro passo verso il titolo con una vittoria per 1-0 a Leicester City l'ultima volta.

